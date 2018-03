Anzeige

Emmanuel Macron träumte zeitweise von einer Neugründung der EU. Der Strauß der Ideen, den er vor einigen Monaten vor jungen Europäern an der Sorbonne-Universität in Paris band, klang deutlich besser, als er bei genauer Betrachtung sein konnte. Nun ist die EU wieder in der Wirklichkeit angekommen.

Und das ist eine Realität der schmalen Budgets, eines vom Brexit geschrumpften Gemeinschaftshaushaltes, nationaler Interessen bei der Vergabe freiwerdender Top-Jobs und sogar ungeklärter Fragen zur Abwicklung der Europawahl 2019: Soll der siegreiche Spitzenkandidat wirklich automatisch der nächste Kommissionschef sein?

Ja, das hat alles miteinander zu tun, ist sogar eng verflochten, weil zum Beispiel ein eigenes Eurozonen-Budget wenig Sinn hat, wenn die 19 Mitglieder der Währungsunion doch sowieso schon 85 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung der Gemeinschaft erwirtschaften.