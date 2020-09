Regeln gelten für alle

Abgeordnete müssen immer auf der Hut sein. Selbst kleine Verfehlungen können sich schnell zur großen Geschichte ausweiten. Denn die Parlamentarier haben nun mal eine Vorbildfunktion und stehen damit unter besonderer Beobachtung. Ob sie das wollen oder nicht. In Krisenzeiten umso mehr.

Das ist auch richtig so. Für Volksvertreter, die einen harten Job machen, gelten andere Maßstäbe, weil sie Gesetze beschließen und auch von den Steuern der Bürger bezahlt werden. Wenn die Abgeordneten da nicht mit gutem Beispiel vorangehen, sich also an Regeln nicht halten, warum sollten die Menschen dies tun? Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat völlig recht, wenn er wie am Freitag im Bundestag eindringlich daran erinnert.

Die Corona-Vorgaben gelten für alle, somit auch für Parlamentarier und Regierungsmitglieder. Es kann auch keine Ausnahmen geben. Schon gar nicht für die AfD, in deren Bundestagsfraktion jetzt ein Corona-Fall aufgetreten ist. Wobei die Haltung der Rechtspopulisten wie so oft unklar ist. Es gibt Fraktionsmitglieder, die durchaus die Corona-Gefahr anerkennen und die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus einhalten. Andere wiederum tun das Virus als ein Hirngespinst ab. Oder sie wollen nur die sogenannten „Altparteien“ mit ihrem Verhalten provozieren. Dies dann verbunden mit der Hoffnung, bei den „Corona-Rebellen“ außerhalb des Parlamentes punkten zu können. Zumindest das verfängt nicht, wie die aktuellen Umfragen für die AfD belegen.

Schäuble muss nun durchgreifen und auch über Ordnungsgelder nachdenken, damit durch das laxe Verhalten einiger Abgeordneten das Ansehen des Bundestages insgesamt keinen Schaden nimmt. Es gibt jedenfalls keinen Grund dafür, dass Parlamentarier besser behandelt werden als jene Menschen, die sich in Bussen, Bahnen oder dem Supermarkt nicht an die Corona-Regeln halten.

