Reif für die Wachablösung

Sie haben mit 116 Zählern einen neuen Punkterekord in der DEL-Hautprunde aufgestellt, sich in den ersten K.o.-Serien schnell den Aufgaben Nürnberg und Köln entledigt. Im Play-off-Finale sind die Adler eines auf keinen Fall: der Außenseiter. In den vergangenen Jahren war München zum Mannheimer Angstgegner geworden, immer wieder zogen die Blau-Weiß-Roten den Kürzeren. Zuletzt schieden sie in der knüppelharten Halbfinalserie 2018 aus, die von der Brutalo-Attacke von Raubein Steven Pinizzotto gegen Matthias Plachta überschattet wurde.

Die Zeiten haben sich aber geändert. Unter Trainer Pavel Gross hat Mannheim ein anderes Gesicht bekommen. Die Adler werfen all jene Stärken in die Waagschale, die München bei seinem Titelhattrick ausgezeichnet hatte: Sie verfügen über eine hohe Qualität in der Tiefe des Kaders, spielen Hochgeschwindigkeitseishockey, ohne die Defensive zu vernachlässigen – und haben ein hochklassiges Trainerteam im Rücken.

Vor dem Plan

Schneller als gedacht haben die Adler nach dem radikalen Umbruch 2018 den Rückstand der scheinbar enteilten Münchner aufgeholt. Man darf nicht vergessen, dass die Mannheimer trotz der finanziellen Kraftanstrengung im Sommer ihrem Zeitplan weit voraus sind: Das Projekt Gross war in einem ersten Schritt auf drei Jahre angelegt. Dass sich die Erfolge schon in der ersten Saison einstellten, hätte kaum jemand für möglich gehalten.

Die Zeit ist reif für eine Wachablösung. Um das Play-off-Finale zu gewinnen, kommt dem ersten Spiel eine große Bedeutung zu. Die Mannschaften gehen mit Voraussetzungen in dieses Duell, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: München zehrt davon, sich in der zermürbenden Serie gegen Augsburg doch noch durchgesetzt zu haben; die Adler haben seit neun Tagen nicht mehr gespielt, strotzen aber nur so vor Kraft. Sie müssen ihrem Gegner gleich die Luft rauben – und den Glauben, gegen diese Mannheimer Mannschaft etwas ausrichten zu können.

