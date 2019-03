Reif für Europa

Sie sehen Hoffenheim seit gestern im Rückspiegel, die Berliner hatten sie bereits überholt – von maßlos enttäuschenden Schalkern gar nicht zu reden: Die Außenseiter von der Weser schicken sich an, in die Europa League einzuziehen. Zum sechsten Tabellenplatz fehlen Werder nur noch drei Punkte.

Spötter werden behaupten, die Bremer Stärke liege in der Schwäche der Konkurrenz. Und ganz ist diese These auch nicht von der Hand zu weisen: Bayer Leverkusen war drauf und dran, sich auf einen Champions-League-Platz zu schieben, und die Hoffenheimer würden ganz oben ein Wörtchen mitreden, wenn sie endlich lernen würden, nicht nur in Führung zu gehen, sondern diese auch zu verteidigen.

In Bremen hat in der jüngsten Vergangenheit ein Reifeprozess begonnen, der noch lange nicht zu Ende ist. Maximilian Eggestein muss nicht der letzte Senkrechtstarter aus der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gewesen sein, der sich in den Kader einer Nationalmannschaft spielt.

Mit der Wahl für den bei seinem Amtsantritt im Bundesliga-Geschäft völlig namenlosen Kohfeldt sind die Macher an der Weser zur Politik der ruhigen Hand zurückgekehrt. Die Jahre, als „König Otto“ Bremen regierte und Thomas Schaaf das Erbe seines Mentors weiterführte, schienen Lichtjahre entfernt.

Kohfeldt war nicht nur eine preiswerte Lösung, sondern eine mit Sinn und Verstand. Der Club, der den Ligagrößen finanziell längst nicht mehr auf Augenhöhe begegnet, muss andere Wege finden. Was liegt da näher, als den ehemaligen U-23-Trainer zu befördern? Bislang meistert der 36-Jährige den Spagat brillant, Talente einzubauen und Routiniers bei der Stange zu halten.

