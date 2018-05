Anzeige

Also bleibt nichts anderes übrig, als Trump um Ausnahmen zu bitten. Doch warum sollte der US-Präsident seine harte Linie aufgeben? Diese politische Erpressung wiegt schwer. Europas in diesen Tagen so sehr betonte politische Eigenständigkeit ist nicht vorhanden. Wenn Trump will, kann er mit Strafmaßnahmen gegen die europäische Wirtschaft alles durchsetzen. Das Wort von der transatlantischen Schicksalsgemeinschaft bekommt einen üblen Beigeschmack.

Dennoch hat die EU keine Wahl: Sie muss auf diplomatische Instrumente mit allen Seiten setzen. Dieser Kurs hat das Iran-Abkommen vor drei Jahren möglich gemacht. Nur so wird es auch dieses Mal gehen. Europa als Scharnier zwischen Ost und West, zwischen der Trumpschen Drohkulisse und dem Drängen des Iran auf Kompensation für US-Sanktionen.

Das ist eine große Herausforderung. Zumal Teheran mit seinem Eingreifen im syrischen Bürgerkrieg nur wenig dazu beiträgt, es als verlässlichen Bündnispartner zu akzeptieren. Die Mullahs brauchen auch aus Europa eine klare Ansage: Das Atomabkommen ist die eine Sache. Das Eingreifen in Syrien darf auch die EU nicht ungestraft lassen.

Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018