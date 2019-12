Relevanz wird belohnt

Die Wahl ist gut. Und sie ist konsequent. Wenige Persönlichkeiten dürfte es derzeit republikweit geben, die sich mit ihrem Schaffen in ähnlicher Weise als Schiller-Preisträger empfehlen. Christian Petzolds Rang als Regisseur ist unbestritten. Seine Filmkunst ist groß. Die Reputation hallt auch international wider.

Mit Werken wie „Gespenster“, „Barbara“ oder zuletzt auch „Transit“ hat er ganz besondere und besonders relevante Beiträge zum deutschen Autorenkino geleistet. Und dass mit ihm der namhafteste Protagonist der einer besonderen Ästhetik verpflichteten Berliner Schule geehrt wird, ist nur logisch – auch wenn seine Filme nicht die ganz großen Zuschauermengen erreichen.

Dass mit Petzold einer geehrt wird, der noch diesseits der 60 ist, also 59, und als Filmemacher eben noch nicht alles erreicht hat, lässt den Schillerpreis selbst zwar nicht als Glamour- und Goldregen-Event erstrahlen, das er auch noch nie war; dazu hätte man die alten arrivierten Regisseurshasen Wolfgang Schlöndorff, Werner Herzog oder Wim Wenders wählen müssen. Doch es ehrt die Auszeichnung in ihrer intellektuellen Orientierung, nach vorn zu denken, in die Zukunft.

Damit passt Petzold auch in die Reihe der Preisträger. Zu ihnen gehört etwa einer wie der Schriftsteller und Drehbuchautor Wolfgang Menge oder der Mannheimer Ufa-Chef Nico Hofmann. Film spielt in Mannheim und der Region mit immerhin zwei bedeutenden Filmfestivals in Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim eine große Rolle. Schließlich: Petzold, dessen Werk immer nach großer gesellschaftlicher Relevanz sucht und diese auch findet, ist ein politisch Denkender, der sich mit der Wiedervereinigung Deutschlands, ihren Nachwehen und der deutsch-deutschen Geschichte im Allgemeinen beschäftigt hat.

Schillerpreisträger decken schon immer die Genres ab. Literatur. Kulturtheorie. Film. Theater. Tanz. Politologie. Historie. Irgendwie fasst Christian Petzold, der seine Bücher ja auch selbst schreibt, mit seinen Filmen all diese Genres auf faszinierende Weise zusammen.

