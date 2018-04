Rendite und Risiko

Eine weitere Studie zeigt, wie unzufrieden Bankkunden hierzulande sind. Fast 60 Prozent sehen keine Verbesserung trotz Beratungsprotokoll, von dem sich der Gesetzgeber so viel erhofft hat. In der derzeitigen Form aber nützt es in der Tat nichts.

Vor allem dann nicht, wenn es um Haftungsfragen nach einer falschen Beratung geht. Es ist offensichtlich, dass ein Berater das Protokoll so

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1309 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2013