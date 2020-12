Reste von Solidarität

Wenn die geplanten Entscheidungen bei diesem EU-Gipfel so fallen, wie Angela Merkel und ihre Mitarbeiter sie im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf den Weg gebracht haben, wird es viel Lob geben. Die Kanzlerin selbst hat damit am Donnerstag bereits begonnen, als sie die Hoffnung beschwor, dass man „am Ende ein Stück weiter für Europa“ sei. Doch das ist wohl eher fraglich.

Die neuen Regelungen zur Sicherung des Rechtsstaates muss man sich schon genau ansehen, um zu erkennen, dass sie nicht einmal annähernd halten werden, was sie versprechen. Eine Regierung, die weiter die freie Presse ausrottet, muss Brüssels Rache nicht fürchten. Minderheiten sowie sexuell oder ethnisch diskriminierte Menschen werden nicht geschützt, weil der Rechtsstaatsmechanismus nur Delikte im Zusammenhang mit europäischen Geldern betrifft.

Es ist nicht der einzige Fall, bei dem Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Auch wenn sich die 27 Mitgliedstaaten auf ein Klimaschutzziel für 2030 einigen, das eine Reduzierung der Klimagase um „mindestens“ 55 Prozent vorsieht, steckt hinter der plakativen Wirkung der Zahl noch kein Programm. Es fehlen die nationalen Anteile, die man bräuchte, wenn man das ambitionierte Ziel erreichen will. Vielleicht ist es nicht Sache der Staats- und Regierungschefs, solche Details mitzudenken. Aber dann sollten sie der Versuchung widerstehen, mit wolkigen Versprechungen die Forderungen der Bürger nicht zu beantworten.

Das ist ein hartes Urteil. Aber es gehört zu dem letzten EU-Gipfel des vielleicht schwersten Jahres, das die Union erlebt hat. Wie oft wurde von Solidarität gesprochen, obwohl es für die meisten Premiers nur um die Frage ging, wer wie viel Geld aus Brüssel (also den Beiträgen der anderen) für sich an Land ziehen kann. Der Klimaschutz-Streit ist symptomatisch: Polen wollte das 55-Prozent-Ziel nur mittragen, wenn jemand die Umrüstung zahlt. Dieser Egoismus frisst das, was man europäisches Erbe nennt, mindestens so schnell auf wie das Coronavirus unser derzeitiges Leben.

Trotzdem gab es die anderen Signale: Der Aufbaufonds ist eine gewaltige Leistung. Für diese Notkasse sind Regierungen wie die deutsche und die französische über ihren Schatten gesprungen und haben gemeinschaftlichen Schulden zugestimmt – zum ersten Mal. Es gibt also doch noch Reste von Solidarität.

