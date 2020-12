Restrisiko bleibt

Die Corona-Schnelltestaktion vor den Weihnachtstagen ist mit Vorsicht zu genießen. Zwar geben die Hersteller beim Ergebnis eine Genauigkeit von mehr als 95 Prozent an. Allerdings kam unter anderem jüngst bei einer Studie des Robert Koch-Instituts heraus, dass die Quote deutlich geringer liegt. Die Folge: Nach bisherigen Erkenntnissen wird es voraussichtlich viele falsche Ergebnisse geben, denn der Test schlägt nur bei einer hohen Viruskonzentration an. Und dann werden etliche infektiöse Personen trotzdem am Weihnachtstisch zusammen mit den Großeltern sitzen. Das wäre verhängnisvoll und das Gegenteil des beabsichtigten Präventionseffekts.

Auf der anderen Seite führen die Schnelltests aber auch dazu, dass zahlreiche positiv getesteten Personen auf Zusammentreffen in der Familie verzichten werden. Unter dem Strich reduziert sich dadurch in der Bevölkerung das Infektionsrisiko – das ist grundsätzlich ein positiver Aspekt. Fraglich ist allerdings, wie die Masse an Menschen an den Teststationen innerhalb von nur zwei Tagen überhaupt organisatorisch bewältigt werden soll.

Und während überall große Ansammlungen verhindert werden, könnte es genau zu diesen bei den Schnelltests kommen, wenn sich in den Innenstädten vor den Teststationen lange Menschenschlangen bilden. Auch das wäre eine unerwünschte Begleiterscheinung. Insgesamt bleibt festzuhalten: Eine 100-prozentige Sicherheit vor Infektionen älterer Menschen bei Weihnachtsfeiern wird es auch mit den Schnelltests nicht geben.

