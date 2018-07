Richtig – mit einem Risiko

Anzeige

Nach der bestimmt schmerzhaften Selbstreflexion haben die Adler viele richtige Schlüsse gezogen. Sie arbeiten an einer neuen Philosophie, wollen ihr Konzept vom DEL-Team über den Kooperationspartner Heilbronner Falken bis zu den Nachwuchsteams durchziehen. Die Verzahnung zwischen unten und oben soll verbessert werden – endlich! Viel zu lange wanderten die hier ausgebildeten Talente ab, weil sie in Mannheim keine Chance sahen.

Bleibt sich Gross treu, wird sich das ändern. Der 50-Jährige ist bekannt dafür, dass er seine Mannschaft nach Leistung und nicht nach Namen aufstellt. Wer nicht alles gibt, findet sich schnell auf der Tribüne wieder – dessen müssen sich im Mannheimer Luxuskader alle bewusst sein!

Alles auf die Karte Gross

Gross hat in Wolfsburg aus einem Verein mit weniger finanziellen Mitteln einen Titelanwärter geformt. Nichts anderes ist das Ziel in Mannheim. Nicht umsonst hat Clubboss Daniel Hopp eine Stange Geld in die Hand genommen, um sich von Spielern trotz gültiger Verträge zu trennen und auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Im sportlichen Bereich ist Gross der neue starke Mann bei den Adlern. Mit Manager Jan-Axel Alavaara und Co-Trainer Mike Pellegrims hat er Weggefährten – Freunde – um sich geschart, denen er blind vertraut.

Die Adler gehen „all in“, wie es beim Poker heißt. Das bedeutet, dass sie alles auf die Karte Gross setzen. Das ist verständlich, weil er über eine große Fachkompetenz verfügt. Es birgt aber auch die einzige Gefahr dieses Konstrukts: Entwickelt sich alles wie gewünscht – und das bedeutet ausdrücklich nicht, dass der Etatkrösus gleich im ersten Jahr Meister werden muss –, ist alles im Lot. Scheitert das Projekt Gross allerdings aus welchen Gründen auch immer, löst dies einen Dominoeffekt aus. Der Club würde aber immerhin nicht auf seinen Tiefststand vom Dezember 2017 zurückfallen.

