Richtig reagiert

Eine Planänderung – das hört sich nie gut an. Doch das Gegenteil ist der Fall. Was die Stadtpark-Gesellschaft jetzt an geänderten Plänen für die Umgestaltung des Luisenparks präsentiert hat, ist aus drei Gründen sehr zu begrüßen.

Einmal waren die ersten Planungen zeitlich völlig unrealistisch. Sowohl den Bereich am Pflanzenschauhaus als auch am Freizeithaus parallel in Angriff zu nehmen, wäre nicht nur finanziell in so kurzer Zeit nicht zu realisieren gewesen. Es hätte zudem für die Besucher zwei sehr große Baustellen im Park bedeutet. Und vielleicht – wie peinlich – wäre bis zur Bundesgartenschau 2023 keine davon richtig fertig geworden, bedenkt man die vollen Auftragsbücher von Baufirmen.

Das geänderte Konzept enthält ferner viele neue, attraktive Angebote. Zudem entspricht es dem dringenden Wunsch vieler Parkbesucher, nach dem – traurigen – Ende der Weinstube wieder ein ähnliches bodenständig-gemütliches Angebot statt der ursprünglich geplanten hochpreisigen Variante zu schaffen. Endlich wird auch in liebgewonnene, aber sehr in die Jahre gekommene Einrichtungen wie Seebühne und Gondoletta investiert – was viel zu lang nicht auf der Agenda stand.

Damit sind die Chancen gestiegen, dass der Luisenpark doch zu einem schönen, wertvollen Teil der Bundesgartenschau 2023 werden kann. Das lässt alle Parkfreunde aufatmen. Allerdings muss der Gemeinderat mitspielen – denn noch sind für einen Großteil der Vorhaben die Gelder nicht im Etat eingeplant.

Donnerstag, 14.11.2019