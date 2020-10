Richtige Entscheidung

Sie hatten viel Mühe und Zeit in die Vorbereitung des „Rheinauer Rundgangs“ gesteckt, ja „Herzblut“, wie Vorsitzender Andreas Schäfer bekennt. Und so fiel es ihnen richtig schwer, die Veranstaltung doch noch abzusagen. Dass sich die Verantwortlichen vom Gemeinnützigen Verein Rheinau gleichwohl dazu durchgerungen haben, war dennoch richtig, ja ohne Alternative.

Die Bedingungen waren für Ehrenamtliche einfach nicht umsetzbar. Damit kein Missverständnis aufkommt: Es ist richtig, dass die Stadt derart strenge, ja harte Bedingungen stellt; das dient dem Schutz unser aller Gesundheit. Aber für Ehrenamtliche, in derartigen Regeln überhaupt nicht erfahren, ist das eben kaum machbar. Und verständlicherweise scheute sich mancher Vorsitzende, mit seiner Unterschrift deren Einhaltung zu ga-rantieren – auch im Bewusstsein der Folgen, falls etwas passiert.

Doch selbst wenn der Rundgang unter Beachtung aller Vorschriften stattgefunden hätte – seien wir ehrlich: Wäre er in einer fröhlichen, lockeren Atmosphäre abgelaufen? Teilnehmer, mit Masken unterwegs, in Sorge, sich irgendwie anzustecken; Ehrenamtliche in Vereinshäusern und Kirchen, natürlich ebenfalls un-entwegt darauf bedacht, ja nichts falsch zu machen; schließlich Ungewissheit bei der Planung, wie viele unter diesen Bedingungen überhaupt kommen. Dann schon lieber warten auf 2021.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020