Richtige Entscheidungen

Alfred Schreuder hat in seinem ersten halben Jahr als Cheftrainer der TSG Hoffenheim immer konsequent seinen Plan verfolgt. Der anfangs kritisch beäugte Niederländer ließ sich weder durch Verletzungssorgen noch von sportlichen Rückschlägen aus der Ruhe bringen – und ist deshalb der große Gewinner bei den Kraichgauern.

Die TSG liegt nach der Hinrunde trotz des großen Umbruchs im Kader mit 27 Punkten auf Platz sieben. Mit Julian Nagelsmann erreichte der Fußball-Bundesligist in den vergangenen beiden Jahren zur Halbzeit die gleiche Platzierung – allerdings mit 26 und 25 Zählern.

Spielerisch haben die Hoffenheimer, zu deren Glanzlichtern die Erfolge beim FC Bayern und gegen Borussia Dortmund zählen, sicher noch Luft nach oben – doch die Richtung stimmt. Der Traum von der Europapokal-Qualifikation lebt trotz einiger empfindlicher Heimschlappen.

Schreuder weiß genau, was für einen Fußball er haben will, passt sein Spielsystem immer wieder an und fördert den Konkurrenzkampf. Dabei scheut sich der 47-Jährige auch nicht davor, unpopuläre Personalentscheidungen zu treffen.

So hart die Zurückstufung für den bisherigen Kapitän Kevin Vogt persönlich ist – die jüngsten Ergebnisse geben dem Coach Recht. Die Beispiele von Havard Nordtveit und Christoph Baumgartner untermauern zudem, dass Schreuder keinen Profi abschreibt. Durch sein konsequentes Handeln und eine klare Ansprache haben sich die Kraichgauer nach zwischenzeitlich vier sieglosen Partien wieder gefangen – und gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019