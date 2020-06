Richtige Richtung

Nach zähen Verhandlungen hat sich die Landesregierung auf eine Corona-Teststrategie geeinigt. Das Konzept ist generell nachvollziehbar, da gezielt und anlassbezogen getestet werden soll. Das heißt: Nur wer Symptome hat, in Kontakt mit Infizierten stand oder sich in besonders gefährdeten Einrichtungen aufhält, wird getestet.

Willkürliche Massentests sind hingegen nicht sinnvoll. Denn wer heute das Virus nicht in sich trägt, kann in einer Woche schon angesteckt werden. Dies muss vor allem vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass nach den gesellschaftlichen Lockerungen die Kontakte wieder zunehmen. Hier gilt: Das Virus ist zwar nach wie vor so ansteckend wie schon die ganze Zeit, wegen der geringen Infektionsrate ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung jedoch eher gering. Aber dies ist nur eine Momentaufnahme. Denn niemand kann vorhersehen, wie sich der Reiseverkehr auf die Infektionszahlen auswirkt. Flächendeckende Tests für jedermann machen jedenfalls medizinisch nur dann Sinn, würden sie quasi im Wochenrhythmus durchgeführt. Doch ein solches Vorgehen führt am Ende wohl eher zu einer Hysterie – und wäre finanziell absolut unverhältnismäßig.

Nicht nachvollziehbar ist, dass sich Grüne und CDU noch immer nicht auf eine Teststrategie für Schulen und Kitas einigen konnten. Das ist ein Armutszeugnis für die Landesregierung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020