Richtiger Schritt

Die Pläne von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), die Einsatzmöglichkeiten der Bodycam auszuweiten, setzen an der richtigen Stelle an. Nachdem die Testläufe in Stuttgart, Mannheim und Freiburg erfolgreich waren und im kommenden Jahr jede Polizeistreife im Südwesten eine Körperkamera bekommen wird, soll jetzt auch das Polizeigesetz den realen Bedingungen angepasst werden. Denn kommen Polizisten bislang zu Schlägereien in Kneipen, in Diskotheken oder werden zu Konflikten im Bereich der häuslichen Gewalt gerufen, ist es ihnen rechtlich nicht erlaubt, auf den Aufnahmeknopf zu drücken.

Bisher dürfen die Körperkameras nur auf öffentlich zugänglichen Plätzen verwendet werden, was die Arbeit der Polizei nicht in der Breite abbildet. Diese Trennung ist nicht zu rechtfertigen. Denn ob sich ein Konflikt innerhalb von Gebäuden oder auf öffentlichen Plätzen abspielt, ist sekundär. Hier gilt: Straftat bleibt Straftat.

Natürlich muss bei Bodycam-Videos in Wohnungen mit Blick auf die Privatsphäre willkürliches Filmen vermieden werden. Doch hier sind rechtlich sowieso enge Grenzen gesetzt, denn die Bodycam darf nur in Bedrohungs- und Gefahrensituationen eingesetzt werden. Damit die Ausweitung des Einsatzgebietes von Bodycams umgesetzt werden kann, müssen jetzt noch die Grünen in der Landesregierung zustimmen. Dies dürften sie in diesem Fall auch tun – im Gegensatz zu einigen anderen Plänen zur Verschärfung des Polizeigesetzes, die offenbar im Innenministerium noch in den Schubladen liegen.

