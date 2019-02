Richtiger Schritt

Ist ein Frauen-Nachttaxi unfair gegenüber Männern? Denn immerhin bekommen die Nutzerinnen sieben Euro des Fahrpreises erlassen. Schließlich haben auch Männer und insbesondere Jugendliche Angst, nachts alleine nach Hause zu gehen und dabei Opfer von Gewalt zu werden. Sollte es also auch ein Männer-Nachttaxi geben? Fakt ist, dass Frauen einer anderen Art von Übergriffen ausgesetzt sind – sexualisierter Gewalt. Doch ob man mit einem Frauen-Nachttaxi die Zahl der Taten verringern kann, ist fraglich. Denn ob genügend Taxis vorhanden sein werden, sieht man erst in der Praxis. Besser wäre es, präventiv zu arbeiten und sich auf die Täter zu konzentrieren. So könnte es von vornherein zu weniger Übergriffen kommen. Beide Geschlechter haben gute Argumente und ein Recht auf Sicherheit im öffentlichen Raum. Jedoch darf man nie aus den Augen verlieren, wie traumatisch ein sexueller Übergriff für Frauen ist.

Das Frauen-Nachttaxi ist kein perfekter Weg, um Gewalt zu verhindern, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Denn es können nicht nur die Frauen nutzen, die abends sicher nach Hause kommen möchten, sondern auch diejenigen, die sich eigentlich kein Taxi leisten könnten.

