Richtiger Schritt

Das ist eine erfreuliche Nachricht und eine gute Entscheidung: Die Mannheimer CDU lenkt beim Thema Trinkertreff ein und spricht sich zunächst für eine Testphase auf dem Grundstück in der Akademiestraße im Jungbusch aus. Damit zeichnet sich eine Mehrheit für das ambitionierte und von vielen Akteuren sehnlichst erwartete Hilfsangebot für alkoholabhängige Menschen ab. Gut so. Denn: Ein nochmaliges Scheitern im Gemeinderat hätte das Aus des Projekts für Jahre bedeutet. Dabei wissen fast alle Politiker, wie nötig eine solche Einrichtung ist und wie sinnvoll. Nun kann ein Jahr überprüft werden, ob die Sucht-Experten mit ihrer Einschätzung recht behalten, dass ein attraktiv gestaltetes Betreuungs- und Aufenthaltsangebot auch am Rande der City funktionieren wird. Eine Container-Lösung für einen solchen Treff ist erstmal nicht bindend und kostengünstiger als eine feste Einrichtung. Okay. Die Christdemokraten vermeiden damit jedenfalls unbequeme Fragen der betroffenen Innenstadt-Akteure im Kommunalwahlkampf. Sie hätten dann nämlich den Bürgern erklären müssen, warum sie ablehnen, was die Bevölkerung seit Jahren fordert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019