Richtiger Weg

Als Julia Klöckner das Amt der Bundeslandwirtschaftsministerin in Berlin übernahm, hieß es, damit könne sie ihre weitergehenden politischen Ambitionen begraben. Klöckner ist CDU-Vize, Vertraute der Kanzlerin und wurde auch als mögliche Nachfolgerin Angela Merkels gehandelt. Der Job im Agrarbereich gilt nun mal als einer, in dem der Minister kaum glänzen kann, weil er zwischen den Stühlen vieler einflussreicher Lobbyisten sitzt. Es gibt da eben nur Gegner.

Siehe Klöckners Vorgänger Christian Schmidt von der CSU, dem allerdings auch eine gewisse Leichtigkeit im Amt fehlte. Und dann auch noch die Lebensmittelskandale, die irgendwann scheinbar unweigerlich auf einen Ressortchef zukommen. Mit ihrem Umgang mit der Dürrekrise hat Klöckner nun bewiesen, dass Agrarminister nicht nur politisch Getriebene sein müssen. Es ist (wieder) mit ihr zu rechnen. Die quirlige Rheinland-Pfälzerin hat ihren Einstieg in die Bundespolitik klug zur soliden Profilierung genutzt und ist der Verlockung widerstanden, sich an Stimmungen zu orientieren.

Anders übrigens als Unionsfraktionschef Volker Kauder, der ohne Kenntnis valider Daten den Bauern frühzeitig versprach, nicht „kleinlich“ sein zu wollen. Ein durchschaubares Vorgehen angesichts der anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern.

Aber genau darum ging es in der Dürrekrise nicht. Klöckner hat sich vom Druck aus den eigenen Reihen nicht beirren lassen. Sie hat sich strikt an das vorgegebene Verfahren gehalten, um Bundeshilfen möglich zu machen und sie gleichzeitig auf das Notwendige zu begrenzen. Genau das war auch ihre Aufgabe. Klöckners ständiger Hinweis, dass es schließlich auch um Millionen an Steuergeldern gehe, weshalb die Politik nicht einfach aus dem Bauch heraus entscheiden dürfe, war richtig und konsequent. Zugleich hat sie sich gegen den Bauernverband gestellt, der eine Milliarde Euro an Hilfen gefordert hatte.

Natürlich wäre der Verband unprofessionell, wenn er nicht möglichst viel verlangen würde. Dass nun aber auch Präsident Joachim Rukwied erklärt, das Bund-Länder-Programm sei ein gutes Signal, zeigt, dass Klöckner auf dem richtigen Weg ist.

Die veranschlagten 340 Millionen Euro an Soforthilfen sind eben nicht kleinlich. Sondern angemessen und auch gegenüber anderen Branchen vertretbar, die für die Folgen der Dürre gar nicht entschädigt werden. Der Agrarwirtschaft kommt nun mal wegen ihrer Bedeutung für die Ernährungsversorgung auch eine ganz besondere Stellung zu.

Politik nicht nach Gefühl zu machen, ist eher ungewohnt bei Klöckner. Als sie noch Spitzenkandidatin der CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz war, agierte sie insbesondere in der Flüchtlingspolitik ganz anders. Sie hat dazugelernt. Gleichwohl kommt die nächste Erntekrise bestimmt, denn die Wetterextreme werden aufgrund der globalen Erwärmung weiter zunehmen. Mit den Nothilfen für dieses Jahr kann sich Klöckner also nicht zurücklehnen, sondern sie muss mit dafür sorgen, dass auch die Landwirtschaft mit den neuen Gegebenheiten besser umzugehen lernt und vielleicht auch endlich einen deutlicheren Beitrag zur CO2-Verringerung leistet. Denn: Künftig immer wieder Millionen für die Folgen des Klimawandels auszugeben, kann kein Konzept auf Dauer sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018