Richtiger Zeitpunkt

Anzeige

Bislang ist es nur eine vage Überlegung. Die Straßenbahnlinie sollte nicht in Rheingönheim enden, sondern nach Süden verlängert werden. Gleiches gilt für die Trasse in Richtung Mutterstadt. Auch wenn der Vorstoß von Landrat Clemens Körner bislang nur einen Wunschkatalog beinhaltet, kommt er zum richtigen Zeitpunkt. Nicht nur, weil der Bund mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr bereitstellen will. Kommunen müssen sich jetzt melden, sonst gehen sie bei der Verteilung der Mittel ab 2021 leer aus. Ein Ausbau des Nahverkehrs macht aber auch Sinn wegen des Großprojekts der Hochstraße Nord, deren Abriss frühestens 2023 beginnt.

Nun dürfte die relativ überschaubare Strecke in Richtung Neuhofen sicherlich einfacher zu bauen sein als eine neue Trasse durch die Gartenstadt nach Mutterstadt. Eine Machbarkeitsstudie, die auch eine Verlängerung in Richtung Pfingstweide/Frankenthal einschließen sollte, ist aber auf jeden Fall sinnvoll. Nur so bekommt die richtige Debatte eine Grundlage. Erinnert sei auch daran, dass Ludwigshafen und die Vorderpfalz in puncto Ausbau des Nahverkehrs großen Nachholbedarf haben. In Mannheim und Heidelberg wurden in den vergangenen Jahren neue Straßenbahnstrecken eröffnet. In Ludwigshafen hingegen droht schon die Gleiserneuerung für die Linie 10 zur unendlichen Geschichte zu werden. Daher: Bei aller Forderung nach neuen Trassen dürfen Stadt und Land die Hausaufgaben nicht vergessen und müssen die Sanierung der Linie 10 schneller voranbringen.