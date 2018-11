Richtiges Konzept

Bundesweit machte das Furore: Der Umbau des Ochsenpferchbunkers für das einstige Stadtarchiv hat nicht nur einem Weltkriegs-Koloss eine neue Nutzung gegeben. Mit dem neuen Namen „Marchivum“ wurde auch das Konzept erweitert. Das Team will nämlich nicht nur Akten bewahren, sondern zwei Lücken schließen, die es bisher in Mannheim gibt: Während nahezu jedes kleine Dorf ein Heimatmuseum hat und stolz seine Entwicklung präsentiert, findet man bei uns nirgendwo eine Darstellung der gesamten Stadtgeschichte. Auch die jüngste, schlimme Vergangenheit ist, von der nur einen Teilaspekt beleuchtenden KZ-Gedenkstätte in Sandhofen abgesehen, nirgendwo sichtbar aufgearbeitet. Dabei ist das gerade in Zeiten, in denen man wieder verstärkt Naziparolen hört, nötiger denn je.

Doch es war schon richtig, die beiden geplanten Ausstellungen nicht parallel zu dem aufreibenden Umzug der ganzen Akten übers Knie zu brechen. Und es ist weiter richtig, sich Zeit zu lassen – für eine fundierte Forschung und eine spannende Umsetzung mit modernsten, interaktiven Methoden, die auch junge Menschen ansprechen. Das Geld für viele der ambitionierten Ideen war von Anfang an nicht in den – vergleichsweise niedrigen – Baukosten enthalten. Vielmehr hat man auf Spender gesetzt, die auch in ansehnlichem Umfang gefunden wurden. Dass die Stadt nun mehr in die Pflicht genommen wird, ist richtig und nachvollziehbar.

