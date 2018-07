Anzeige

Erinnert sich noch jemand an die SPD-gemachte Schnapsidee vom „solidarischen Grundeinkommen“? Ein Teil der Sozialdemokraten war davon eine Zeit lang euphorisiert. Demnach sollte mit einem staatlich geförderten Beschäftigungssektor sogar Hartz IV abgeschafft werden. Hubertus Heil backt nun sehr viel kleinere Brötchen. Und das ist auch deutlich realistischer. Mit einem sozialen Arbeitsmarkt will der zuständige SPD-Minister bis zu 150 000 Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit herausholen. Tatsächlich handelt es sich aber nur um einen Bruchteil derer, die schon mindestens ein Jahr lang ohne Beschäftigung sind.

Ein sozialer Arbeitsmarkt kann die Lage bestenfalls entspannen, aber niemals Hartz IV ersetzen. Die zweifellos gute Beschäftigungssituation in Deutschland hat das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit viel zu lange überdeckt. Nicht nur in der Wahrnehmung. Auch im politischen Handeln.

So ist die Zahl der arbeitslosen Hartz-IV-Bezieher spürbar gesunken. Aber die Fördergelder für ihre Wiedereingliederung haben sich noch deutlich stärker verflüchtigt. Standen dafür im Jahr 2012 bei den Jobcentern 850 Euro pro Kopf zur Verfügung, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 780 Euro. Dabei braucht, wer trotz allen Aufschwungs noch immer keine Arbeit findet, doch eigentlich ganz besonders intensive Hilfe. Zudem ist Arbeit nicht nur Broterwerb. Sie sorgt auch für soziale Kontakte und einen strukturierten Alltag. Fällt das alles über lange Zeit weg, tendieren auch die Chancen, wieder in einem Unternehmen Tritt zu fassen, gegen Null. Es ist gut, wenn sich die große Koalition damit nun nicht mehr länger abfinden will. Sie nimmt ordentlich Geld in die Hand und hat auch aus der leidigen Erfahrung gelernt, dass alle Hilfe wenig taugt, wenn sie kurzatmig ist. Förderprogramme mit schnellem Verfallsdatum hat es schon genug gegeben. Lohnkostenzuschüsse allerdings auch, was zu der Frage führt, ob die Sache diesmal erfolgreicher laufen kann.