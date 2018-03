Richtiges Signal

Anzeige

In der Zange

Dazu kommt, dass Eichbaum von zweierlei Konkurrenz in die Zange genommen wird: Auf der einen Seite kämpfen die Bierkonzerne wie die Radeberger-Gruppe oder AB Inbev mit ihren „Fernsehbieren“ knallhart um Marktanteile. Auf der anderen Seite entstehen immer mehr kleine Brauereien, die mit regionalen Spezialitäten und ungewöhnlichen Sorten („Craftbeer“) höhere Preise bei ihrer Fangemeinde erzielen. Eichbaum bietet zwar auch solche Spezialbiere an. Um es sich in dieser Nische gemütlich machen zu können, ist das Mannheimer Unternehmen aber deutlich zu groß.

Deshalb braucht Eichbaum jetzt – nach den Phasen der Sanierung und Stabilisierung – eine weiterentwickelte Strategie, die auf das besondere Profil der Traditionsfirma passt und neue Wachstumswege erschließt. Keine leichte Aufgabe für das Führungstrio, aber eine, die Eichbaums Existenz sichern muss.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018