Richtung stimmt

Mit der Erneuerung der Landesbauordnung stellt sich die Regierung einer der größten politischen Herausforderungen: dem Wohnungsbau. Zwar hat die Einigung mit Blick auf die angespannte Situation am Wohnungsmarkt deutlich zu viel Zeit in Anspruch genommen. Trotzdem bringt die Regierung eines ihrer zentralen Projekte auf den Weg. Am Ende zählt immer das Ergebnis –und das kann sich durchaus sehen lassen.

Regelungen, die sich in Zeiten der Wohnungsnot als Bauhemmnisse erwiesen haben, wurden gekippt. Hierzu zählen strikte Vorgaben für die Zahl der Fahrradstellplätze genauso wie die Bereitstellung von Flächen für das Wäschetrocknen. Sinnvoll ist es zudem, dass Bauverfahren beschleunigt und digitalisiert werden. Ob damit jedoch der Papierkrieg mit Behörden ein Ende hat, kann noch niemand voraussagen. Bezweifelt werden muss auch, ob die Reform ausreicht. Es gibt im Südwesten allein 2019 und 2020 jeweils einen Bedarf von mehr als 50 000 neuen Wohnungen.

Die Konsequenz heißt: Der Bau neuer Wohnungen ist das Wichtigste – und die Zeiten sind vorbei, in denen jede Interessensgruppe ihre Wünsche in der Bauordnung wiederfindet. Grün-Schwarz geht deshalb einen Schritt in die richtige Richtung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019