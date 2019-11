Die Unzufriedenheit ist mit Händen zu greifen. In wichtigen Bereichen funktioniert die Europäische Union zu langsam oder gar nicht. Ein neues Asylrecht ist nicht einmal mit einem Fernglas in Sicht. Leitlinien für die digitale Zukunft in Produktion und Service fehlen. Und die letzten beiden großen außenpolitischen Entscheidungen waren ein Desaster: Die EU konnte sich nicht auf eine einheitliche Linie angesichts des türkischen Einmarsches in Nordsyrien verständigen. Der längst versprochene Auftakt der Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien fiel ins Wasser.

Bei ihrer Bewerbungsrede vor dem Parlament versprach Ursula von der Leyen eine Reformkonferenz. Nun sind die Abgeordneten vorgeprescht. Und die Richtung stimmt: Die Arbeitsweise, das Blockieren, die Machtverteilung in der EU – all das muss auf den Prüfstand, und wenn dafür Veränderungen der europäischen Verträge nötig sind, darf die Gemeinschaft davor nicht zurückschrecken. Vieles kann nur besser werden.

Zu sehr war der Lissabonner Vertrag von 2009 von dem Versuch der Mitgliedstaaten geprägt, große Teile der ursprünglich geplanten europäischen Einheit zurückzunehmen. Deshalb kommt es heute in wichtigen Fragen nicht wirklich zu Ergebnissen. Das Prinzip der Einstimmigkeit, um ein Beispiel zu nennen, bewirkt, dass ein Bremser reicht, um alle zum Stillstand zu bringen.

Nun wäre ein guter Zeitpunkt: Das Europäische Parlament ist zu einem großen Teil mit ehrgeizigen Neulingen besetzt, eine neue Kommission nimmt in wenigen Tagen ihre Arbeit auf, und die Zahl der Rückschläge erzeugt einen Reformdruck, den die Gemeinschaft nutzen sollte.

