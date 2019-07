Riesige Kluft

Als Roger Milla bei der WM 1990 nach jedem seiner Tore ein Tänzchen an der Eckfahne wagte, schien die Sache für viele Experten klar: Es ist nur eine Frage der Zeit, wann erstmals ein Fußball-Weltmeister aus Afrika kommt. Doch seit Kameruns sensationellem Viertelfinal-Einzug vor 29 Jahren ist der Abstand zur Spitze im Weltfußball gewachsen statt geschrumpft.

Der Afrika-Cup in Ägypten, der am Freitag mit dem Finale Algerien gegen Senegal zu Ende geht, hat einerseits bewiesen, dass sich der schwarze Kontinent im internationalen Spitzenfußball nicht verstecken muss. Große Namen wie die Liverpooler Champions-League-Gewinner Mo Salah (Ägypten) und Sadio Mane (Senegal) bürgen für Qualität, viele aus Nigeria, Kamerun oder Algerien stammende Profis spielen mittlerweile auf höchstem Niveau in der Premier League oder der Bundesliga. Aber auch wenn sich die einst chaotischen Rahmenbedingungen in vielen Verbänden verbessert haben und auch auf den Trainerposten häufiger auf Kontinuität gesetzt wird, kann ein Entwicklungsland fast zwangsläufig nicht die gleiche Fußball-Infrastruktur sowie professionalisierte Talentsichtung und -ausbildung anbieten wie der DFB, die Fédération Française de Football oder die englische Football Association (FA). Dass immer noch etliche Fördermillionen aus dem Topf des Weltverbands Fifa in dubiosen Kanälen versanden, sei nur am Rande angemerkt.

Diese Kluft zu den Top-Nationen Europas und Südamerikas wirkt auch langfristig unüberwindbar. Dass bei der ersten 48-Nationen-WM 2026 neun statt wie bisher fünf afrikanische Teams an den Start gehen dürfen, macht das Turnier sicher bunter und die Wiederwahl von Fifa-Präsident Gianni Infantino ein bisschen wahrscheinlicher – einen nachhaltigen Entwicklungsschub für den afrikanischen Fußball sollte aber niemand erwarten. Schon bei der WM 2018 in Russland hatte es kein afrikanisches Team in die K.o-Phase geschafft.

