Finanzminister Olaf Scholz agiert wie ein engstirniger Bürokrat. Der Sozialdemokrat will mit allen Mitteln an einem Haushalt ohne neue Schulden festhalten. Besonders krass trifft dieser Kurs Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Diese tut sich auf ihrem Schleudersitz ohnehin schon schwer genug. Es bleibt aber ein Rätsel, wie sie die Bundeswehr wieder flottmachen soll, wenn ihr Scholz das dazu nötige Geld verweigert. Bereits in ihrer gegenwärtigen Verfassung gibt die Armee ein trauriges Bild ab. Wenn Scholz sich mit seiner Rotstift-Politik durchsetzt, würden von den früheren Versprechungen der CDU-Ministerin nur noch Worthülsen übrigbleiben.

Der Finanzminister schert sich aber auch nicht um die internationalen Verpflichtungen der Bundesregierung. Diese hat versprochen, die Nato-Quote von zwei Prozent anzuvisieren und bis 2024 wenigstens 1,5 zu erreichen. So viel, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, soll Deutschland künftig für die Verteidigung ausgeben.

Doch das interessiert Scholz nicht, seine rigide Sparpolitik würde sogar dafür sorgen, dass sich die Bundesrepublik von den 1,5 Prozent entfernen würde. Das darf nicht geschehen. Es wird Zeit, dass sich die Bundeskanzlerin mit klaren Worten einschaltet.

Auch Angela Merkel steht im Wort und darf sich nicht von Scholz behindern lassen. Sie weiß: Am liebsten würde US-Präsident Donald Trump die Nato verlassen, weil ihm das Verteidigungsbündnis zu teuer geworden ist. Dass Deutschland zu wenig in die Kasse einzahlt, ist aber keine Erfindung Trumps, sondern eine bittere Wahrheit, die sich auch mit Haushaltsnöten nicht begründen lässt.

Die Europäer können jedenfalls nicht mehr darauf vertrauen, dass die USA zu ihrer Bündnistreue stehen. Das transatlantische Verteidigungs- und Wertebündnis steht nach sieben Jahrzehnten vor einer Zerreißprobe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zerbricht. Deshalb sollte Deutschland nicht wie ein blinder Elefant die Partner zusätzlich provozieren.

Es sind nicht nur die USA, die sich Gedanken über die Nato machen. Was wird mit Großbritannien im Bündnis, wenn es die EU verlassen hat? Findet sich Frankreich damit ab, dass Deutschland bei den Rüstungsexporten auf die Bremse tritt? Die Bundesrepublik ist wirtschaftlich die Nummer eins in Europa – kann sich aber nicht allein verteidigen. Das sollten wir nie vergessen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019