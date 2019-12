Riskante Reform

Die Zeiten, in denen Emmanuel Macron alles vom rasanten Aufstieg zu Frankreichs neuem Politstar bis zu seinem Einstand als jüngster Staatschef seit Napoleon auf verblüffend spielerische Weise zu gelingen schien, sind vorbei. Der 41-Jährige wollte so vieles besser machen als seine Vorgänger, um sein Land zu modernisieren. Und begegnet doch längst einer ähnlichen Ablehnung wie vor ihm François Hollande oder Nicolas Sarkozy, dessen Reformprojekte ebenfalls Blockaden gegenüberstanden. Mitunter gaben die beiden nach.

Was wird Macron tun? Der Widerstand gegen seine geplante Rentenreform droht ihn nun noch weitaus stärker unter Druck zu setzen. Schon andere Regierungen sind am Versuch gescheitert, das französische Rentensystem zu reformieren. Der gestrige Streiktag war höchstwahrscheinlich nur der Auftakt einer größeren Sozialbewegung mit unsicherem Ausgang. Doch Macron, der sein Image auf seinem Reform-Elan aufgebaut hat, kann sich kein Zurückweichen erlauben. Bereits im Wahlkampf hatte er versprochen, die 42 einzelnen Kassen in ein einheitliches Punktesystem zu überführen.

Tatsächlich werden in Frankreich je nach Metier die Rentenansprüche nicht auf derselben Basis errechnet. Manche Berufsgruppen wie jene der Pariser Nahverkehrsbetriebe genießen Sonder-Konditionen. Dem aktuellen System fehlt es an Ausgewogenheit, während Gegner der Reform auch bei einem Punktesystem Ungerechtigkeiten in der Rente sehen: Wer wenig verdient, zahlt vergleichsweise wenig ein und erhält entsprechend geringe Pensionszahlungen.

Mit seinem Renten-Rundumschlag geht Macron ein riskantes Unterfangen ein, aber seine Courage ist ihm zugutezuhalten. Tatsächlich wenden wenige Länder innerhalb der OECD einen so hohen Anteil ihrer Wirtschaftsleistung für die Rente auf wie Frankreich, wo die Menschen relativ früh - im Schnitt mit 60,8 Jahren – in den Ruhestand gehen. Ein hoch verschuldetes System lastet auf den nachfolgenden Generationen.

Doch Argumente dringen in der Debatte kaum durch. Die Menschen haben kein Vertrauen in die Regierung, der sie Sozialabbau vorwerfen. Das liegt auch an Macrons Art zu kommunizieren. Zu ungeduldig will er die „Umwandlung“ des Landes vorantreiben. Das hat vor einem Jahr schon die „Gelbwesten“ auf den Plan gerufen. Die Regierung hat angekündigt, sich Zeit für Verhandlungen mit den Sozialpartnern zu nehmen. Ob sie die aufkommende Widerstands-Front noch besänftigen kann, erscheint ungewiss – ihr dürfte ein hartes Kräftemessen bevorstehen. Dem Land droht die Blockade.

