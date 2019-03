Riskanter Vorstoß

Die von Israel annektierten Golanhöhen gehören zu den friedlichsten Gegenden im gesamten Nahen Osten. Vom Bürgerkrieg beim syrischen Nachbarn unbescholten leben Drusen und israelische Juden seit Jahrzehnten problemlos zusammen. Von Zeit zu Zeit finden in den drusischen Dörfern Solidaritätsdemonstrationen mit dem Regime Baschar al-Assads statt. Polizei oder israelische Sicherheitsleute fahren meist gar nicht erst hin, wohl wissend, dass es dort nicht zu Gewalt kommen wird.

Israel hat 1967 die Golanhöhen besetzt und 1981 annektiert. Wer von den syrischen Drusen die Staatsbürgerschaft annehmen will, kann das tun, muss es aber nicht. Die meisten warten geduldig auf erneute Friedensgespräche. Drei frühere israelische Regierungschefs, darunter der amtierende Ministerpräsident Benjamin Ne-tanjahu, verhandelten in der Vergangenheit über die Rückgabe der Golanhöhen an Syrien. Mit Beginn des syrischen Bürgerkriegs lagen die Verhandlungen auf Eis. Seit acht Jahren redet kein Mensch mehr über eine Veränderung des Status quo.

Der Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, die israelische Souveränität über die Golanhöhen anzuerkennen, ist so überflüssig wie selten vorher. Und er ist gefährlich. Er wird Proteste der syrischen Drusen anfachen, die arabische Welt von Israel und den USA abrücken lassen und Assad politisch in die Hände spielen, um von seinen heimischen Konflikten abzulenken und Israel erneut den Schwarzen Peter zuzuschieben.

Nicht zuletzt mit Blick auf den „Jahrhundertplan“ für einen Nahostfrieden ist Trumps Entscheidung schwer nachvollziehbar. Einziger Gewinner ist Netanjahu. Knapp drei Wochen vor der Parlamentswahl in Israel hätte der US-Präsident ihm kein schöneres Geschenk machen können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019