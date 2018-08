Anzeige

US-Präsident Donald Trump hat es in der ihm eigenen Direktheit deutlich ausgesprochen: Der amerikanische Pastor Andrew Brunson wird in der Türkei als politische Geisel festgehalten. Staatschef Recep Tayyip Erdogan will mit dem Faustpfand Brunson die Auslieferung seines Erzfeindes Fethullah Gülen aus den USA erpressen – so die Lesart in Washington.

Das erklärt, warum das amerikanische Finanzministerium jetzt Sanktionen gegen den Nato-Partner Türkei verhängte – ein höchst ungewöhnlicher Schritt gegenüber einem Verbündeten. Und die Maßnahmen gegen zwei türkische Minister sind möglicherweise erst der Anfang. Wenn Ankara jetzt, wie bereits angekündigt, Vergeltung übt, könnte eine Eskalation in Gang gesetzt werden.

Nach seiner Wiederwahl zum Staatschef, als der er nun dank der neuen Präsidialverfassung eine beispiellose Machtfülle genießt und das Land praktisch im Alleingang regiert, sitzt Erdogan fester denn je im Sattel. Das zeigen auch die Reaktionen der Oppositionsparteien, die sich gestern angesichts der amerikanischen Sanktionen solidarisch hinter die Regierung stellten. Doch trotz seiner Allmacht ist Erdogan anscheinend weiterhin wie besessen von der Jagd auf vermeintliche Feinde. Zwei Jahre nach dem Putschversuch gehen die „Säuberungen“ unvermindert weiter.