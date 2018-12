Riskantes Spiel

Die Plakate hängen überall, mitten in den ukrainischen Städten wie auch entlang ukrainischer Landstraßen: „Sprache, Armee, Glaube“, steht da in Weiß auf Rot, darunter der Name des ukrainischen Präsidenten.

Die drei Worte sind das politische Dreigespann von Petro Poroschenko. Ein Leistungsnachweis seiner Präsidentschaft, in einer Zeit, in der die Ukraine nicht den Weg gehen kann, den sie für sich gewählt hat, weil der große Nachbar, das mächtig-aggressive Russland, sie mit allerlei Mitteln an der Annäherung an die Europäische Union und die Nato hindert.

Poroschenko hat die ukrainische Sprache gestärkt und die einst darniederliegende ukrainische Armee reformiert – ja, reformieren müssen. Mit der Gründung einer ukrainisch-orthodoxen Landeskirche am Wochenende hat nun auch sein Drängen nach einer von Moskau unabhängigen Kirche ein Ende gefunden.

Die Vereinigung beider ukrainischer Kirchen zu einer Nationalkirche ist politisch motiviert. Sie ist ein weiterer Schritt der ukrainischen Führung, sich aus dem Machtbereich Russlands zu lösen. Für Poroschenko, der ebenfalls wie sein Widersacher, der russische Präsident Wladimir Putin, eine große Nähe zur Kirche pflegt, ist dieser Schritt zunächst einmal der letzte.

Auch wenn die Orthodoxe Synode von Konstantinopel den „Tomos“, die Bulle für die Eigenständigkeit, Kiew noch nicht übergeben hat, sind die Ukrainer mit der Entscheidung vom Wochenende kirchenrechtlich so gut wie unabhängig von Moskau.

Die Loslösung ist allerdings nicht ungefährlich für Kiew. Da Russland jede Gelegenheit nutzt, um seine Macht zu demonstrieren, und da Moskau auch die religiöse Unabhängigkeit Kiews nicht gutheißt, könnte der zu erwartende Kampf um Kirchen und Klöster – schließlich geht es auch um finanziellen wie ideellen Verlust von Kirchengütern – an Schärfe zunehmen.

Moskau sprach bereits davon, die Interessen von Orthodoxen schützen zu wollen. Mit der Maxime, Russen und Russischsprachige schützen zu wollen, annektierte Russland die ukrainische Krim und entfachte den Krieg im Donbass.

