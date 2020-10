Risse in der heilen Welt

Der 1. FSV Mainz 05, was für eine Erfolgsgeschichte! Aus einem biederen Zweitliga-Vereinhat sich in den vergangenen 20 Jahren ein gestandener Bundesligist entwickelt, mit einem schmucken neuen Stadion und hohen Sympathiewerten in der gesamten Republik. Jürgen Klopp und Thomas Tuchel lernten hier, bevor sie zu hochdekorierten Champions-League-Trainern wurden. Um die Kunst, aus wenig viel zu machen, beneiden die Mainzer große Traditionsvereine wie der Hamburger SV, Köln oder der VfB Stuttgart – wo es zuletzt meist genau andersherum lief.

Doch die lange Jahre heile Welt bei den Rheinhessen hat nicht erst seit gestern ernsthafte Risse bekommen. Der Absturz auf den letzten Platz in dieser Saison, mit fünf Niederlagen in fünf Spielen, ist nur das augenscheinlichste Symptom einer Krise des Fußball-Modells Mainz. In einem Club, der immer vom internen Zusammenhalt lebte, in der die Symbiose zwischen Publikum und Mannschaft zusätzliche Energien freisetzte, sind die Vorkommnisse rund um die Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer der schlimmste anzunehmende Unfall. Der Franke stürzte über einen Spielerstreik aus Solidarität mit dem zuvor von ihm ausgebooteten Adam Szalai, das Team putschte den schon länger ungeliebten Coach einfach weg.

Sportvorstand Rouven Schröder hatte im Fall Beierlorzer offenbar die Antennen nicht weit genug ausgefahren. Der Manager, der den volksnahen Sandro Schwarz im November 2019 überraschend vor die Tür gesetzt hatte, lag mit seiner Trainerwunschlösung komplett daneben. Und da auch die Beförderung des vorherigen Assistenten Jan-Moritz Lichte zum Chef bisher nicht die Trendwende gebracht hat, könnte das nächste Opfer der Mainzer Krise Schröder heißen. Gerüchte über eine Rückkehr von Christian Heidel machen bereits die Runde, dem Manager, der die große Mainzer Erfolgsgeschichte in seiner ersten Amtszeit zwischen 1992 und 2016 maßgeblich inszeniert hat.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020