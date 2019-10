An der Auftragsentwicklung im Handwerk lässt sich ganz genau der Konjunkturverlauf hierzulande ablesen: Die industrienahen Bereiche bekommen bereits zu spüren, dass die Weltwirtschaft zu schwächeln beginnt – natürlich auch wegen des von den USA angezettelten Handelskriegs. So sind in Deutschland schon die Auftragsbücher im Maschinenbau leer, das hat Folgen auch für andere Branchen. Globale Trends wirken sich eben auch in der Region aus. Aber das Handwerk kann das ausgleichen, weil es breit aufgestellt ist.

Üblicherweise kommen die Auf und Abs der Konjunktur zum Beispiel erst mit Verzögerung beim Bau und im privaten Konsum an. Deshalb läuft es in diesen Bereichen auch für das Handwerk noch rund. Und das könnte auch eine Weile so bleiben. Die Handwerker profitieren davon, dass die Verbraucher derzeit bereit sind, auch in größere Projekte zu investieren. Für eine Auslastung in vielen Gewerken sorgen die Niedrigzinsen der Banken und der Boom des Immobilienmarkts, aber auch die nach wie vor gute Lage am Arbeitsmarkt. Schließlich hat der jahrelange Boom immer mehr Menschen in reguläre Jobs gebracht. Und wer einen sicheren Arbeitsplatz hat, hat nicht nur mehr Geld zur Verfügung, sondern ist auch eher bereit, es auszugeben.

So darf sich das Handwerk in der Region Rhein-Neckar durchaus auf die Schulter klopfen: Es ist nach wie vor ein robuster Motor der Konjunktur in der Region. Seine stabilisierende Wirkung könnte in den nächsten Monaten noch stärker gefragt werden.

