Anzeige

Eigentlich kann man es nur falsch machen. Liefert Deutschland Carles Puigdemont nicht an Spanien aus, dürften die Beziehungen zwischen Berlin und Madrid nachhaltig vergiftet sein. Tut Deutschland es doch, dann könnte das die katalanische Unabhängigkeitsbewegung erst richtig in Fahrt bringen. Noch ist darüber nicht entschieden. Aber der von der Generalstaatsanwaltschaft beantragte Auslieferungshaftbefehl folgt einem Drehbuch, das die Überstellung des Separatistenführers immer wahrscheinlicher macht.

Nun lässt sich darüber streiten, ob ausschließlich juristische Aspekte eine Rolle spielen oder eben auch politische. Einerseits ist die deutsche Justiz natürlich unabhängig, es handelt sich um ein rechtsstaatliches Verfahren. Andererseits hat die Bundesregierung nach geltendem Recht die Möglichkeit, eine Auslieferung am Ende zu verhindern, sollten die Richter in Schleswig zu einer gegenteiligen Auffassung gelangen. Allerdings spricht nichts dafür, dass die deutsche Regierung von diesem Recht auch Gebrauch machen will.

Raushalten, das ist ihre Marschrichtung. Und die ist zunächst richtig. Schon weil die Festsetzung Puigdemonts auf deutschem Boden erfolgte, tragen die Kanzlerin und ihr Außenminister aber eine Mitverantwortung. Und die besteht darin, eine mögliche Auslieferung politisch zu begleiten. Deutschland hat bei zahlreichen Konflikten in der Welt die Rolle des Vermittlers gespielt. Warum nicht auch zwischen der spanischen Regierung und den katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern?