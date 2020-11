Roses Meisterleistung

Was bei den furiosen Champions-League-Auftritten von Borussia Mönchengladbach bisher am meisten beeindruckt, ist das Feuerwerk der Spielfreude. Trainer Marco Rose hat seiner Mannschaft auf der europäischen Bühne einen unglaublich starken Glauben an die eigenen Stärken implementiert, der die Fohlen zu einer beeindruckenden Zwischenbilanz geführt hat. Ein weiterer Sieg könnte in der Hammergruppe mit Real Madrid und Inter Mailand schon zum vorzeitigen Sprung in die nächste Runde reichen. Das ist eine Meisterleistung.

Der Fußball-Lehrer hat es geschafft, dass Profis wie Marcus Thuram, Alassane Plea, Jonas Hofmann oder Florian Neuhaus zu Nationalspielern geworden sind – und gleichzeitig Routiniers wie Christoph Kramer oder Lars Stindl wieder in Topform auftrumpfen. Die Mischung stimmt momentan einfach bei den Borussen.

Mit Kaltschnäuzigkeit, Effektivität und jede Menge Spektakel mischt Mönchengladbach seine Champions-League-Gruppe auf – und beschert dem Verein damit in der Corona-Krise sehr wichtige Millionen-Einnahmen.

Max Eberl kann mächtig stolz auf seine Trainer- und Spielerauswahl sein. Der Sportdirektor hat ebenfalls sehr vieles richtig gemacht, auch wenn er sich jetzt sicher wieder mit intensiveren Abwerbeversuchen der finanzstärkeren Konkurrenz beschäftigen muss.

Wenn der Bundesliga-Siebte nun auch auf nationaler Ebene noch konstanter die richtige Balance findet, wäre das Glück am Niederrhein perfekt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020