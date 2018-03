Rot vor Zorn

Anzeige

Rückstau an der Ampel, die Kreuzung ist blockiert, hupende Autofahrer. Slalom um Schlaglöcher, hohe Bordsteinkanten für Radler, zugeparkte Gehwege. Es ist oft zäh, sich (s)einen Weg durch die Stadt zu bahnen – egal mit welchem Verkehrsmittel. Und ja, jetzt im Frühling, wird sich die Zahl der Baustellen in Mannheim wieder deutlich erhöhen. Die Folgen sind auch ohne Glaskugel absehbar: Staus, Lärm, Dreck. Verständlich, dass es dem einen oder anderen schon bei dem Gedanken daran die Zornesröte ins Gesicht treibt. Nur: Die schlechteste Lösung (und ein Grund für noch mehr Ärger) wäre es, alles beim Alten zu lassen. Sandhofener Straße, Mannheimer Straße, Boveristraße, Obere Riedstraße – hier reicht keine einfache, schnelle Reparatur mehr. Hier muss die Stadt gründlich sanieren. Auch ist es richtig, die Reparatur an der Abfahrt von der Konrad-Adenauer-Brücke nicht hinauszuschieben. Zur Erinnerung: Sobald der Abriss der Hochstraße Nord in Ludwigshafen beginnt, müssen an der Adenauer-Brücke alle Bautrupps verschwunden sein, weil dort der Verkehr dann noch zunehmen wird. Und natürlich macht es Sinn, Radwege und Fahrradstraßen (zweiter Bauabschnitt Berliner Straße) zügig anzugehen.

Die Logik hinter all dem leuchtet ein: Nur durch den Aufwand heute bleiben die mehr als 800 Kilometer Straßen und die 290 Kilometer Radwege der Stadt morgen noch leistungsfähig. Das kommt allen Bürgern zugute. Alle Bürger dürfen aber auch erwarten, dass die Planer Höchstleistung vollbringen: mehrere Baustellen gleichzeitig in einem Stadtteil oder solche, an denen man selten Arbeiter sieht – da ist die Zornesröte gerechtfertigt.