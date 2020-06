Dieses Wochenende markiert für Stuttgart einen tiefen Einschnitt. Wie aus dem Nichts kam es auf den Straßen der Landeshauptstadt zu einem Gewaltexzess, der sich wahllos gegen Läden und gezielt gegen Polizisten und andere Einsatzkräfte richtete. In der Partyszene ist es schon länger schick geworden, die Beamten herabzuwürdigen. Hier wurden rote Linien überschritten, offensichtlich um sich vor Freunden zu profilieren.

Mit Demonstrationen gegen rassistische Polizeiarbeit hat das nichts zu tun. Im Gegenteil: Die Stuttgarter Polizei hat sich ein liberales Image erworben. Eher muss sich ihre Führung fragen, ob sie den fragwürdigen Entwicklungen nicht zu lange zugeschaut hat. Toleranz verstehen viele jungen Leute als Nachgiebigkeit, und zwar unabhängig von ihrer Herkunft. Die Lage mag spontan eskaliert sein, aber es hat sich abgezeichnet.

Nun ist zu befürchten, dass es Nachahmer in Stuttgart und in anderen Städten gibt. Einen politischen Hintergrund schließt die Polizei diesmal aus. Aber auch bei den Extremisten von links und rechts wächst die Brutalität gerade in Stuttgart. Erst wenige Wochen her ist die lebensgefährliche Attacke auf einen rechten Betriebsrat des Autobauers Daimler, wahrscheinlich von Linksextremisten. All dies birgt für die Polizei die Gefahr, dass ihr Gewaltmonopol in Gefahr gerät. Diese Linie allerdings gilt es mit großer Härte zu verteidigen.

