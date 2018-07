Rückfall in alte Zeiten

Anzeige

Im Kampf um Zuschauergunst und Fernsehzeiten hat es die deutsche Leichtathletik schwer. Einige Entscheidungen der DM in Nürnberg wurden nur im Internet-Livestream gezeigt, dazu traten die Sportler in einem halbleeren Max-Morlock-Stadion an.

Wenn dies der DLV mit dem schlechten Wetter im Frankenland erklären will, lügt er sich in die Tasche. Ein Großteil der Probleme sind hausgemacht. Warum erhielt ein so großes Fußballstadion den Zuschlag, in dem der geschlossene Oberrang eine trostlose Kulisse bildete? Und wieso wurde das Programm derart aufgebläht? Am Samstag gab es sogar eine einstündige Unterbrechung, in der außer einer Gesangseinlage eines jungen C-Promis nichts passierte.

Dabei weiß der DLV doch, wie es geht. Die Leichtathletik muss zu den Menschen gehen – nicht umgekehrt. Die Atmosphäre beim Kugelstoßen auf dem Hauptmarkt – mitten in der Stadt – war mit das Beste, was die olympische Kernsportart in den vergangenen Jahren erlebt hat!