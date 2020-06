Rückhalt schwindet

Donald Trump redet bei seinem Wahlkampfauftakt von Tulsa viel und sagt wenig. In den fast zwei Stunden seines Wortschwalls findet er nicht eine Minute Zeit, auf das ernsthaft einzugehen, was die große Mehrheit der Amerikaner bewegt. Der Name George Floyd fällt nicht ein einziges Mal. Die COVD-19-Pandemie, die viele Menschen infiziert und umbringt, redet der Präsident herunter. Stattdessen faselt er über „Antifa“, beklagt den Sturz von Denkmälern der Konföderation und schwadroniert 15 Minuten lang über die Gründe für seinen gebrechlichen Gang eine Rampe an der Militärakademie von West Point hinunter.

Nicht einmal die Show des Reality-TV-Präsidenten überzeugt. Leere Ränge liefern keine schönen Bilder, sondern stehen als stumme Zeugen für den schwindenden Rückhalt Trumps. Langsam, aber sicher dämmert den Amerikanern, dass dessen Politik nicht nur wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat. Sie führt zur wirtschaftlichen Katastrophe und endet für Zehntausende in der Pandemie tödlich.

Als Erklärung für die zu mindestens einem Drittel leeren Ränge in Tulsa wird weder die Frau aus Iowa gebraucht, die auf Tiktok dafür warb, Tickets zu bestellen und nicht zu kommen. Noch waren Pandemie-Paniker in den Medien oder linke Krawallmacher dafür verantwortlich. Der naheliegende Grund für den Flop von Tulsa ist Trump selber. Der Präsident sieht viereinhalb Monate vor den Wahlen jeden Tag entrückter aus, während die Doppelkrise aus Polizeigewalt und Pandemie für die Amerikaner bedrohliche Konsequenzen hat.

Aus der Forschung ist bekannt, dass Propaganda nur dann Erfolg haben kann, wenn ihr mindestens ein Funke Wahrheit zugrunde liegt. Die Kundgebung von Tulsa steht als Sinnbild für die rasant schrumpfende Basis Trumps, die selber immer mehr wie ein Kult agiert. Warum sonst würden sich inmitten rasant steigender Infektionen Menschen freiwillig zu Tausenden in eine Veranstaltungshalle begeben? Dass der Präsident dabei skrupellos das Leben seiner Super-Fans aufs Spiel setzt, spricht für sich selbst.

Muss aber niemanden wundern, der den Aufstieg und nun hoffentlich bald den Fall des Narzissten im Weißen Haus verfolgt hat. Wie andere vor ihm, scheint Trump entschlossen, seine Anhänger mit in den Untergang zu nehmen. Die Mehrheit der Amerikaner will ihm dahin erkennbar nicht folgen. Jetzt müssen sie bei den Wahlen im November nur noch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen, um aus Trump das zu machen, was er schon immer war: ein überforderter Präsident.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.06.2020