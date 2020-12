Rückkehr der Identität

Wenn man dem VfB Stuttgart Böses will, dann muss die größer werdende Langeweile in der Bundesliga auch ihm unterstellt werden. Und das erwartungsgemäß nicht wegen seiner sportlichen Dominanz, sondern ganz einfach, weil der Unterhaltungsfaktor fehlt. Zumal ja auch noch der Hamburger SV nicht da ist. Turbulenzen, Unruhe, Trainerentlassungen – darauf war bei den Schwaben doch stets so viel Verlass wie auf die Ausstrahlung der Tagesschau um 20 Uhr. Und im Zweifel gab es auch noch Kevin Großkreutz. Doch jetzt das: Vertrauen in den Trainer Pellegrino Matarazzo, Ruhe im Umfeld. Und – man mag es kaum glauben – es gibt sogar einen Plan, an den man sich hält. Für den Fußball-Standort Stuttgart ist das eine echte Neuigkeit, war doch im Ländle lange Zeit die Großmannssucht ausgeprägter als der Realitätssinn und ein Konzept so wahrscheinlich wie eine Begegnung mit einem Eskimo in der Wüste.

Gewiss: Es sind erst zehn Spieltage vorbei. Da verbieten sich verbindliche Rückschlüsse ebenso wie seriöse Prognosen. Doch es gibt zumindest Tendenzen und Eindrücke. 14 Punkte sind gut, erst recht für einen Aufsteiger, der eine spannende, weil extrem entwicklungsfähige Mannschaft zusammengestellt hat. Der Plan: junge Profis, mutig spielen. Unabhängig vom Gegner, selbst wenn es gegen den FC Bayern geht. Das ist zwar nicht immer von Erfolg gekrönt, es gibt dem Verein aber genau das zurück, was er in den vergangenen Jahren verlor, was vielleicht sogar verschwand: eine Identität.

Wandel vollzogen

Jeder weiß wieder, wofür der VfB steht. Auch die Spieler. Mit Nicolás González verlängerte gerade einer der talentiertesten und gefragtesten Profis seinen Vertrag vorzeitig. Bis 2024. Natürlich diente die Unterschrift auch dazu, bei einem Wechsel eine möglichst hohe Ablösesumme zu erzielen. Denn eigentlich glaubt niemand, dass der argentinische Nationalspieler noch vier Jahre in Stuttgart bleibt. Aber es geht vor allem um das Signal, ist es doch eine ganze Weile her, dass der VfB einen Leistungsträger mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten konnte. Eigentlich wollten immer alle nur weg.

Das ist jetzt anders, weil Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger und Sportdirektor Sven Mislintat für einen Wandel sorgten. Ob deshalb die Zukunft erfolgreich wird, ist trotzdem nicht garantiert. Doch zumindest besteht eine Chance darauf. Und das gab es in Stuttgart schon lange nicht mehr.

