Ruhe (be)wahren

Mannheim.Ein Schreiben an die Nachbarschaft zu richten ist vollkommen okay. Ein anonymes Schreiben mit einem nach Drohung klingenden Absatz zu verfassen nicht.

Ja, Kinderlärm ist ein hochsensibles Thema. Ist er für die Eltern manchmal der schönste Krach der Welt, ist er für den Migränepatient oder Abschlussarbeitschreiber der Tropfen auf den heißen Stein. Denn jeder empfindet Geräusche anders. Und das hängt zum Beispiel mit Lebensrhythmus, Alter oder auch Gesundheit zusammen. Mit dem Einzelfall eben. Genau deshalb ist es wichtig, bei diesem Thema miteinander in Kontakt zu bleiben – und zwar persönlich.

Ein Beispiel: Jemand arbeitet in der Nachtschicht und hat tagsüber frei. Die Kinder im Nachbarsgarten spielen und toben sich aus, weil sie es brauchen. Der Nachtschichtarbeiter will Ruhe, weil er sie braucht. Kompromisse sind angesagt: Vielleicht kann der Arbeiter das Zimmer wechseln – oder die Kinder können mal einige Stunden in einer anderen Ecke spielen. Ganz sicher: Wer hier eine Lösung finden will, der wird sie finden. Denn Einzelfälle der Bewohner – mit all ihren Facetten – kann man nur erörtern, wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt. Und nicht durch Briefe mit Machtspielen, Drohkulissen und Negativität. Deshalb heißt es: Ruhe bewahren, um Ruhe zu wahren. Hitzige Köpfe und Hass haben noch keinen weitergebracht. Es wäre deshalb schön, wenn der anonyme Verfasser das Gespräch sucht.