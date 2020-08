Ruhe bewahren!

Mit der Zahl der Neuinfektionen steigt die Angst vor einer zweiten Welle. Der Blick auf die Nachrichten zeigt: Die Corona-Pandemie breitet sich wieder aus. Das drückt sich nicht nur in Zahlen aus, sondern auch in dem psychischen Druck, der langsam wieder in der Bevölkerung aufkeimt.

Dabei haben wir doch gerade angefangen, durchzuatmen. Viele waren mit dem Beginn der Ferien an der Belastungsgrenze angekommen. Sie sehnen sich nach Entspannung. Alle haben sich irgendwie damit arrangiert, dass die Erholung in diesem Jahr anders aussehen muss. Das Beste daraus machen, lautet seit Monaten die Devise. Oftmals ist es auf wunderbare Weise gelungen.

Ausgerechnet jetzt droht die zweite Welle. Und diesmal wissen wir: Es geht nicht nur um unsere Gesundheit. Es geht um Existenzen, massive finanzielle Einbußen, möglicherweise um weitere Homeschoolingphasen - nicht um fehlendes Toilettenpapier. Es ist wirklich viel verlangt, gelassen zu bleiben und konsequenter denn je Hygienevorschriften einzuhalten. Aber ein ganz großer Teil der Bevölkerung hat - so zeigt es der Blick auf die Anziehungspunkte in der Region - dafür Verständnis. Und das ist gut so. Richtig gut sogar.

Denn vermutlich hat fast jeder bereits sein persönliches Corona-Fiasko hinter sich. In unterschiedlichen Dimensionen zwar, aber betroffen waren alle. Weiterhin Abstand zu halten, bei jedem Ausgehen Maske zu tragen, Hände zu desinfizieren und dann möglicherweise beim Schwimmbad wegen Überfüllung den Rückzug antreten müssen - wir dürfen auch mal genervt sein.

Aber wir müssen gewissenhaft bleiben, die nun wieder verstärkten Kontrollen hinnehmen, ruhig bleiben. Auch dann, wenn andere die Regeln nicht befolgen. Für die Einhaltung der Corona-Vorschriften zu sorgen, ist vor allem Aufgabe von Polizei und Ordnungsdiensten.

Verantwortung trägt jeder Einzelne von uns.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 02.08.2020