Ruhe für die Leidgeprüften

Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Die im Juni festgenommene Frau soll elf Brände in Neckarau gelegt und es in fünf weiteren Fällen versucht haben. Es sind – so kurz vor Weihnachten – beruhigende Nachrichten für die Menschen im Stadtteil. Lange, zu lange mussten sie mit dem quälenden Wissen leben, dass wohl in ihrer Nachbarschaft ein perfider Feuerteufel sein Unwesen treibt. Mit der Anklage und dem dann folgenden Prozess gegen die 39 Jahre alte Mannheimerin wird sich für die leidgeprüften Anwohner nun hoffentlich Ruhe einstellen. Es ist ihnen zu gönnen. Denn was auch immer die Frau angetrieben haben mag: Klar ist, dass es in den verwinkelten Sträßchen in Alt-Neckarau leicht hätte zur Katastrophe kommen können. Womöglich war es nur Glück, dass die Flammen eines der brennenden Autos nicht auf ein Wohnhaus übergegriffen haben. Letztendlich hat sich die Hartnäckigkeit der Polizei bezahlt gemacht. Die Anklage – auch für die Beamten eine frohe Botschaft.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018