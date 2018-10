Ruhig bleiben, Genossen

Führungswechsel hat die SPD genug gehabt – mit jedem neuen Vorsitzenden ist es nur weiter nach unten gegangen. Das ist keine Option. An Groko-Kritik hat es auch nicht gefehlt. Wenn die Partei jetzt noch lauter sagt, wie doof das Bündnis ist, in dem sie täglich mitregiert, wird das auch nicht unbedingt überzeugen.

Es gibt keine schnelle Antwort auf das Bayern-Desaster, und deswegen kann die Parole nur lauten: Ruhe bewahren. Ohnehin gilt es, die Hessen-Wahl in zwei Wochen abzuwarten, weil danach die Welt vielleicht schon ein bisschen anders aussieht. Kurzfristige Entscheidungen aus dem Bauch heraus haben in der Vergangenheit im Übrigen schon genug Unheil angerichtet.

Zuletzt war es die vom linken Flügel betriebene Kampagne, dass Maaßen weg müsse und Seehofer gleich mit. Was, wie sich gezeigt hat, beides außerhalb der Macht der Partei lag und deshalb in die Irre führte. Die SPD muss sich strategisch positionieren. Das braucht Teamgeist und einen kühlen Kopf, beides nicht gerade verbreitet in der Partei. Konkret heißt das, die begonnene Arbeit an der inhaltlichen Neuausrichtung zu beschleunigen. Zukunft der Arbeit, der Städte, des Sozialstaats und der Umwelt müssen nach vorne. Minderheitenanliegen nach hinten. Es heißt aber auch, den Ausstieg aus der großen Koalition, wenn man ihn denn will, systematisch vorzubereiten und gut zu begründen.

Eine erlittene Wahlniederlage oder Unwohlsein in der Gegenwart von Innenminister und CSU-Vorsitzendem Horst Seehofer reichen da einfach nicht. Die Lage ist doch so: Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat mindestens genauso große Schwierigkeiten wie die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Mit ihrem Abgang käme die Union in erhebliche Turbulenzen.

Neuwahlen könnten für die SPD dann vielleicht sogar eine Chance sein. In einem Jahr oder noch später. Jetzt wären sie mit Sicherheit ein Desaster.

