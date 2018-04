Rumeiern beenden

Anzeige

Der Bedarf ist groß, die Belastung der Bewohner im Jungbusch und der Innenstadt nicht minder. Die Trinker- und Drogenszene vertreibt Kinder und Jugendliche von den Spielplätzen oder Kunden aus den Einkaufsstraßen – gerade jetzt im Sommer. Weil dies schon länger so ist, hatte die Stadt vor über einem Jahr gemeinsam mit vielen Projektpartnern die Idee eines Trinkertreffs geboren und sich auf die schwierige Suche nach geeigneten Flächen gemacht. Auf Wunsch der CDU sollte eine Anlaufstelle möglichst citynah gefunden werden. Das stellte sich als nicht machbar heraus.

Nun bleibt die Akademiestraße – immerhin ein Ort, mit dem alle Beteiligten (auch im Stadtteil) leben können. Die CDU sollte also über ihren Schatten springen und dem Vorschlag von Christian Kirchgässner folgen, das Projekt jetzt auf den Weg zu bringen. Das Geld ist im Haushalt der Stadt eingestellt. Viele warten auf das Angebot und können die Verzögerungen nicht nachvollziehen. Zudem ist der Jungbusch seit Jahren einer der Hotspots der Szene. Planken und Breite Straße, das unterstrich der örtliche Gewerbeverein, sind eher weniger als Anlaufstelle geeignet. Seit Mittwoch stehen zudem die Suchtberater im Wort, mit der Aussage, Abhängige auch aus anderen Stadtteilen zur Beratung in das Hafenviertel zu bringen. Dass ein solches Angebot nötig und für die Betroffenen sinnvoll ist, darüber sind sich die Parteien im Grunde einig. Es ist also an der Zeit, das Rumeiern zu beenden.