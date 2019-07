Runter vom Abstellgleis

Während die Bayern-Mannschaft bei der strapaziösen Vorbereitungsreise durch die USA mit dem 3:1-Prestigeerfolg gegen Real Madrid in Houston Selbstvertrauen tankte, versucht der in München gebliebene Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Kader für die neue Saison zu finalisieren. Während die dringend benötigte hochkarätige Verstärkung auf der offensiven Außenbahn und im zentralen Mittelfeld weiter auf sich warten lässt, könnte ein Mann plötzlich wieder eine Zukunft beim Rekordmeister haben, der schon aufs Abstellgleis geraten war.

Weltmeister Jérôme Boateng, der am Ende der vergangenen Saison lustlos, frustriert und isoliert wirkte, hat mit starken Trainingsleistungen und einem guten Auftritt gegen Real Argumente für eine Weiterbeschäftigung gesammelt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der 30-Jährige schon längst zu einem anderen Verein transferiert worden wäre, wenn ein seinem Marktwert angemessenes Angebot hereingeflattert wäre. Das gab es aber bisher nicht, und in der Zwischenzeit hat bei den Bayern-Bossen ein nachvollziehbares Umdenken eingesetzt. Nach dem überraschenden Abgang von Mats Hummels zu Borussia Dortmund kann Boateng – sofern er wieder motiviert ist und voll im Saft steht – mit seiner Erfahrung zumindest eine wertvolle Alternative in der mit den Franzosen Lucas Hernández und Benjamin Pavard verstärkten Münchner Defensive bleiben.

