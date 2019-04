Erleichterung ist der erste Impuls nach diesem Wahlsonntag in Spanien. Statt der prognostizierten zwölf Prozent erhielt die rechtspopulistische Vox-Partei „nur“ zehn Prozent der Stimmen. Gerade noch mal gut gegangen, könnte man meinen. Danach kommt das Erschrecken: Jeder zehnte Wähler hat für eine Partei gestimmt, die den politischen Gegner zum „Antispanien“ erklärt, ein Begriff aus dem Wörterbuch von Diktator Franco. Jeder zehnte Wähler findet, dass Spanien aus den Händen einer „Diktatur der Progres“ – wie die Rechte despektierlich die Linke nennt – befreit werden müsse.

Der Umgang von Vox mit der Presse in den letzten Wochen hat gezeigt, was die Partei vom freien Gedankenaustausch hält: Wer nicht auf ihrer Linie ist, wird sabotiert, geschmäht, persönlich beleidigt. Vox ist gefährlich. Umso gefährlicher, als sie von Spaniens bürgerlichen rechten Parteien ganz selbstverständlich in ihren Kreis aufgenommen worden ist. Am vergangenen Freitag lud PP-Chef Pablo Casado Vox in eine mögliche rechte Koalitionsregierung ein. Die Aussicht auf Vox-Minister hat die Spanier in Massen zu den Wahlurnen strömen lassen. Den Spaniern war klar, was auf dem Spiel stand.

Der Sieg der Linken ist, was im lauten Jubel der Anhänger des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez leicht untergehen kann, trotzdem nur ein knapper. Spanien ist nicht nach links gerückt, sondern nur ein wenig von rechts weg. Und Sánchez braucht Partner. Eine Fortführung einer PSOE-Minderheitsregierung, wie in den vergangenen zehn Monaten, wäre zwar denkbar, aber kein Glücksfall. Das Land hat für das laufende Jahr immer noch keinen ordentlichen Haushalt, eben weil Sánchez in der vergangenen Legislaturperiode die verlässlichen Partner fehlten. Unidas Podemos steht nach diesen Wahlen für eine Partnerschaft bereit. Damit reichte es noch immer nicht für eine absolute Mehrheit, aber doch für eine einfache.

Wenn es Sánchez gelänge, die katalanischen Separatisten im spanischen Parlament zur Duldung einer Linkskoalition zu bewegen, könnte er sich in Ruhe um Spaniens große Probleme kümmern. Anders als die Rechte glaubt, ist die nationale Einheit des Landes nicht gefährdet. Die soziale sehr wohl.

