US-Präsident Donald Trump spürt den Gegenwind, der ihm im Streit um die Mauer-Milliarden und der Haushaltssperre ins Gesicht weht. Mit jedem weiteren Tag des Stillstands in der Regierung fallen seine Zustimmungswerte weiter in den Keller. Das Problem wird sich für ihn nur verschärfen, weil immer mehr der 800 000 Betroffenen von ihren Ersparnissen leben müssen.

Auf der anderen Seite verlieren seine Anhänger die Geduld. Sie realisieren, dass Trump bis heute nicht einen zusätzlichen Meter am Grenzwall zu Mexiko gebaut hat. Mit seinem aufgewärmten „Kompromiss“-Vorschlag im Haushaltsstreit kommt er seinem Ziel keinen Schritt näher. Zumal das oberste Verfassungsgericht den Demokraten jeden Anreiz genommen hat, auf Trump zuzugehen. Der angebotene Schutz für Migranten ist kein Hebel mehr, seit es das Verfassungsgericht am Freitag abgelehnt hatte, sich mit dem Thema zu befassen. Damit bleibt das Programm Barack Obamas auf absehbare Zeit in Kraft.

Trump hat in dieser Situation nur zwei Möglichkeiten: Entweder er kapituliert im Haushaltsstreit oder er ruft unter einem Vorwand den Notstand an der Grenze aus. Beides beinhaltet unkalkulierbare Risiken. Der Präsident hat sich mit der völlig unnötigen Haushaltssperre in eine Sackgasse manövriert und zahlt nun den Preis dafür.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019