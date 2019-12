Saubere Trennung nötig

Man sollte den Fall Rainer Huchthausen nicht überbewerten. Er hat seine Stelle bei Roche, das wurde nun vor dem Arbeitsgericht sehr deutlich, zuallererst wegen häufiger Fehlzeiten verloren. Dass der AfD-Stadtrat dabei in Wirklichkeit für sein politisches Engagement abgestraft worden sei (wie es, garniert mit Zitaten Huchthausens, eine rechtspopulistische Postille in den Raum stellte), ist recht unwahrscheinlich. Eine solche parteipolitische Blöße würde sich ein derart renommierter, international aktiver Konzern kaum geben. Vieles spricht dafür, dass die Kündigung aufgrund fragwürdiger Krankheitszeiten arbeitsrechtlich wasserdicht ist.

Mehr als eine mittelmäßige Abfindung dürfte für Huchthausen nicht zu holen sein. Und selbst das wohl nur, wenn das Pharmaunternehmen etwas dafür zu zahlen bereit ist, nicht länger in Zusammenhang mit der AfD in der Presse zu erscheinen. Dieses Begehren ist wiederum sehr wahrscheinlich.

Als vermeintlicher Kronzeuge der Bundes-AfD und ihr nahestehender Organe sollte Huchthausen jedenfalls ausgedient haben. Zum Beleg für Berufsverbote, die Kritikern der Bundesregierung wie der etablierten Parteien angeblich hier und da drohten, taugt dieser Fall definitiv nicht.

Richtig ist allerdings, dass einige AfDler – auch in Mannheim – wegen ihres politischen Engagements beruflichen Ärger haben. Das ist nicht korrekt, sofern sie sich bei der Arbeit nichts zuschulden kommen lassen – also nicht etwa ihre Zeit oder Mittel für Parteizwecke missbrauchen. Was sie privat tun, ist ihre Sache. Es sei denn, da handelt es sich um Verfehlungen, die sie an ihrer Arbeitsstelle untragbar machen. Das kann auch bei rassistischen oder volksverhetzenden Äußerungen zutreffen. Ansonsten gehört zur Meinungsfreiheit immer zwingend die der Andersdenkenden dazu.

Und zwar in beide Richtungen: Werden AfD-Mitglieder von Kollegen darauf angesprochen, dass diese ihr Partei-Engagement ablehnen und es ihnen übelnehmen, ist dagegen nichts zu sagen. Solange sich keine konkrete Benachteiligung bei der Arbeit ergibt, sind auch das nur legitime Meinungsäußerungen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019