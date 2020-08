Schaden für viele

Donald Trump geht es bei seinen Breitseiten auf die Briefwahlen nicht um die Integrität des Wahlsystems der USA. Das Gegenteil ist der Fall. Mit seinen fortgesetzten Angriffen versucht er, das Vertrauen in das Fundament der amerikanischen Demokratie zu erschüttern. Und er will bereits jetzt die Grundlage für die Anfechtung einer möglichen Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen am 3.

...