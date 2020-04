Schattenseiten inklusive

Fast möchte man Jeff Bezos beglückwünschen. Mitte der 1990er-Jahre gründete er die Firma Amazon mit nicht viel mehr als der Idee, Waren über das Internet zu verkaufen – im Nachhinein betrachtet eine geniale unternehmerische Entscheidung, die Bezos steinreich gemacht hat. Der Amazon-Gründer konnte den amerikanischen Traum vom Selfmade-Milliardär verwirklichen, allerdings inklusive der Schattenseiten, die der auf diese Weise gelebte Kapitalismus zu bieten hat.

Der Konzern steht für seinen Umgang mit den Arbeitnehmern in der Kritik, in Deutschland verweigert sich der Onlinehändler seit Jahren Tarifverhandlungen. Im Maschinenraum des Unternehmens verrichtet die Mehrzahl der Mitarbeiter billigst entlohnte Tätigkeiten. Keinen Grund zur Klage haben dagegen außer Bezos auch alle anderen Aktionäre von Amazon, die sich an immer neuen Höchstkursen ihrer Anteilsscheine erfreuen dürfen.

Gerade aktuell geht dieser Börsensegen auch auf Kosten der deutschen Einzelhändler, die ihre Läden in der Corona-Krise geschlossen halten müssen. Viele Verbraucher wählen im Moment die stets verfügbare Online-Alternative, obwohl zahlreiche Geschäfte erreichbar sind und zum Beispiel einen Lieferservice anbieten. Man darf aber als Konsument durchaus darüber nachdenken, in welche Tasche das eigene Geld beim Einkaufen fließt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020